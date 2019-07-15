Политика
Турчинов: Украина не переживет третий майданВечерний курьер 08:52
Напомним, поводом для второго майдана стал отказ от подписания правительством в ноябре 2013-го соглашения об ассоциации с европейским сообществом. Позже эти события, приведшие к свержению президента Януковича, были названы «Революцией достоинства».
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с чего всё началось
Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на «чудеса», в результате получает горе и разочарование, — заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua.News.ru08:16
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Общество
Слив удобрений в море оказался для кораллов опаснее, чем глобальное потепление
Другая возможная причина — загрязнение моря, которое приводит к эвтрофикации, явлению, хорошо знакомому любому, кто видел хоть один цветущий пруд в средней полосе России летом.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 12:10
Наука
Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний
В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.
Обновлено в 14:47
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Культура
Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино
Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Политика
Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестован сотрудник ЦНИИмаш
Как заявили в Лефортовском суде столицы, сегодня, 15 июля, под домашний арест был отправлен Сергей М. Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в госизмене.
Обновлено в 11:12
Общество
Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность
Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Общество
«Администрация города взвалила проблему на плечи родителей и педколлектива». В Кунгуре местные жители провели пикет в защиту прав детей с ОВЗ
По словам заместителя главы администрации города по развитию социальной сферы Юлии Трясциной, в январе этого года на здании, в котором учились 135 детей с ОВЗ, были установлены датчики, по которым следили за состоянием помещений.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии
Водолазы обнаружили тела всех четырех мужчин, которые пытались спасти тонувших детей во время купания на реке Лена и считались без вести пропавшими, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.
Обновлено в 14:08
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 12:30
Армия и оружие
Американские военные пообещали защитить Зону 51 от штурма
ВВС США обязуются защитить военную базу Зона 51 в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.
Обновлено в 17:46
Политика
Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе.
Обновлено в 12:47
Кино
Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной
Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.
Обновлено в 08:55
Авто
Российскому авторынку грозит дефицит машин
Эксперты подсчитали, что в июле ассортимент машин на российском рынке упал до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено в 17:01
Политика
Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона
Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Общество
Половина объектов загородной недвижимости не поставлена на учет
Половина объектов загородной недвижимости не поставлена на учет Почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет.
Обновлено в 18:23
Гаджеты
MacBook Air 2019 года получил более медленный SSD-накопитель
Недавно обновленный ноутбук MacBook Air получил не только поддержку True Tone и двухъядерный процессор, но и более медленный SSD-накопитель.
Обновлено в 17:13
Здоровье
В Башкирии закупят ещё 30 машин скорой помощи
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы
Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд
Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 05:58