Политика

Турчинов: Украина не переживет третий майданВечерний курьер 08:52

Напомним, поводом для второго майдана стал отказ от подписания правительством в ноябре 2013-го соглашения об ассоциации с европейским сообществом. Позже эти события, приведшие к свержению президента Януковича, были названы «Революцией достоинства».
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с чего всё началось
Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на «чудеса», в результате получает горе и разочарование, — заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua
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News.ru08:16

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Турчинов считает, что «майдана» без Турчинова Украина не переживет

Газета.Ru12:38

Турчинов: третий Майдан станет для Украины последним

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Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан

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Турчинов прокомментировал способность Украины к новому Майдану

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Турчинов призвал не допустить третьего «майдана» на Украине

RT на русском11:23

Экс-глава СНБО Турчинов оценил шансы Украины на третий Майдан

РЕН ТВ08:04

В СНБО опасаются, что Украина «не переживет» третий майдан

РИА Новости07:50
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Общество

Слив удобрений в море оказался для кораллов опаснее, чем глобальное потепление

Другая возможная причина — загрязнение моря, которое приводит к эвтрофикации, явлению, хорошо знакомому любому, кто видел хоть один цветущий пруд в средней полосе России летом.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 12:10
Наука

Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний

В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.
Обновлено в 14:47
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире

Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Культура

Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино

Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Политика

Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестован сотрудник ЦНИИмаш

Как заявили в Лефортовском суде столицы, сегодня, 15 июля, под домашний арест был отправлен Сергей М. Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в госизмене.
Обновлено в 11:12
Общество

Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность

Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Политика

США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем

Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Общество

«Администрация города взвалила проблему на плечи родителей и педколлектива». В Кунгуре местные жители провели пикет в защиту прав детей с ОВЗ

По словам заместителя главы администрации города по развитию социальной сферы Юлии Трясциной, в январе этого года на здании, в котором учились 135 детей с ОВЗ, были установлены датчики, по которым следили за состоянием помещений.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Водолазы обнаружили тела всех четырех мужчин, которые пытались спасти тонувших детей во время купания на реке Лена и считались без вести пропавшими, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.
Обновлено в 14:08
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 12:30
Армия и оружие

Американские военные пообещали защитить Зону 51 от штурма

ВВС США обязуются защитить военную базу Зона 51 в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.
Обновлено в 17:46
Политика

Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе.
Обновлено в 12:47
Кино

Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной

Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.
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Авто

Российскому авторынку грозит дефицит машин

Эксперты подсчитали, что в июле ассортимент машин на российском рынке упал до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено в 17:01
Политика

Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона

Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Общество

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Половина объектов загородной недвижимости не поставлена на учет Почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет.
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MacBook Air 2019 года получил более медленный SSD-накопитель

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Обновлено в 17:13
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Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
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Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 05:58
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Александр Турчинов
Украинский политик
украинский политический и государственный деятель.
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