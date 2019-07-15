с чего всё началось

Напомним, поводом для второго майдана стал отказ от подписания правительством в ноябре 2013-го соглашения об ассоциации с европейским сообществом. Позже эти события, приведшие к свержению президента Януковича, были названы «Революцией достоинства».

Турчинов: Украина не переживет третий майдан

Армия и оружие Учебный пуск ракет «Москит» сняли на видео Пуск ракет, которые называют «убийцами крейсеров», сняли на видео. Ролик опубликовал в понедельник, 15 июля, телеканал «Звезда».

Здоровье В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.

Происшествия Сбербанк сообщил о мошенничестве на Антипинском НПЗ В Сбербанке, который весной забрал контрольный пакет тюменского нефтеперерабатывающего завода за долги, объяснили, что подали заявление после выявления нарушений со стороны главы «Нового потока» Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора НПЗ Геннадия Лисовиченко.

Общество В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.

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Политика МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.

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Политика Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.

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Происшествия Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.

Энергетика «Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7% «Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.

Культура Скарлетт Йоханссон высказалась о вреде политкорректности Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что политкорректность может ограничивать искусство.

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Политика Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.

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Здоровье В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.