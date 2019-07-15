Политика
Турчинов: Украина не переживет третий майданВечерний курьер 08:52
Напомним, поводом для второго майдана стал отказ от подписания правительством в ноябре 2013-го соглашения об ассоциации с европейским сообществом. Позже эти события, приведшие к свержению президента Януковича, были названы «Революцией достоинства».
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с чего всё началось
Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на «чудеса», в результате получает горе и разочарование, — заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua.News.ru08:16
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
Армия и оружие
Учебный пуск ракет «Москит» сняли на видео
Пуск ракет, которые называют «убийцами крейсеров», сняли на видео. Ролик опубликовал в понедельник, 15 июля, телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:19
Здоровье
В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита
По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
Обновлено в 09:06
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Сбербанк сообщил о мошенничестве на Антипинском НПЗ
В Сбербанке, который весной забрал контрольный пакет тюменского нефтеперерабатывающего завода за долги, объяснили, что подали заявление после выявления нарушений со стороны главы «Нового потока» Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора НПЗ Геннадия Лисовиченко.
Обновлено в 07:45
Общество
В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.
Обновлено в 10:31
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
София Ротару больше не живет в Крыму
Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено в 05:03
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Политика
Рассмотрение дела Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено в 09:34
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер
Обновлено в 14:07
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено в 14:09
Культура
Скарлетт Йоханссон высказалась о вреде политкорректности
Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что политкорректность может ограничивать искусство.
Обновлено в 08:44
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Общество
У берегов Великобритании нашли медузу размером с человека
Обновлено в 11:17
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Музыка
Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено в 08:40
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11