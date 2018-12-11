Политика

Турчак потребовал отменить повышение зарплат чиновникам Екатеринбурга
Известия
вчера в 12:51

В связи с возникшей ситуацией Турчак поручил главе уральского МКС «Единой России» Ивану Квитке проследить, чтобы в короткие сроки это решение было отменено. Он подчеркнул, что чиновники могут повышать себе зарплату ровно на тот размер, на которые повышается зарплата бюджетникам.
Известиявчера в 12:51
Андрей Турчак
Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него со следующего года должна составлять 340 тыс. руб. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным - на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. руб.
— Андрей Турчак, российский политикНакануне.Ru вчера в 13:02
с чего всё началось
Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета раскритиковал решение Екатеринбургской гордумы о повышении зарплат мэру и ряду депутатов, сообщает официальный сайт партии
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Областная газетавчера в 14:44

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Андрей Анатольевич Турчак
Российский политик
Российский политик, сенатор. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации с 9 ноября 2017 года. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» с 12 октября 2017 года.
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