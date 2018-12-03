Футбол

Турбин назначен на матч «Краснодар» — «Ростов» в Кубке России
Матч ТВ
вчера в 07:20

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах финала Кубка России. Встречу между «Краснодаром» и «Ростовом» обслужит бригада во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.
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Первый кубковый матч «Спартака» и «Урала» рассудит арбитр из Петербурга

Накануне.Ru02:50

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Стали известны судейские бригады, назначенные на матчи ¼ финала Кубка России

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Назначены судьи на первые матчи 1/4 финала Кубка России

Sport24.ruвчера в 07:59
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Сегодня на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR.
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Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

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УЕФА перенёс матч Лиги чемпионов «Шахтёр» – «Лион» из Харькова в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтёром" и "Лионом" из Харькова в Киев.
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Главный тренер сборной Литвы Янкаускас покинул свой пост

Пресс-служба Федерации футбола Литвы сообщает о том, что главный тренер национальной команды Эдгарас Янкаускас покинул свой пост.
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Сарри хочет, чтобы Фабрегас и Луиз остались в «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет, чтобы хавбек "синих" Сеск Фабрегас и защитник Давид Луиз остались в клубе.
Обновлено в 12:02
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«Манчестер Сити» могут исключить из еврокубков за нарушение ФФП

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В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
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Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарем команды Алиссоном.
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