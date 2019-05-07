Футбол

«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада ТурбинаНева Спорт 07:13

Российский футбольный союз распределил судейский бригады на матчи 28 тура чемпионата России. Центральный поединок выходных между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА отработает бригада во главе с судьей Евгением Турбиным.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада Турбина

Нева Спорт07:13

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Матч ТВ05:53

Матч «Зенит» – ЦСКА рассудит арбитр, при котором армейцы проигрывают в этом сезоне

Спорт день за днем05:59

Арбитр Турбин рассудит матч чемпионата России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА

ТАСС05:17

Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА

РИА Новости05:14

Матч «Зенит» - ЦСКА рассудит Евгений Турбин

Петербургский дневник07:01

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Sportbox.RU05:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Политика

Сенатор оценил слова экс-министра Украины о развитии ВПК России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил слова экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о развитии ВПК России из-за действий Киева.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России

Группировку поклонников Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России накануне празднования Дня Победы.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Гаджеты

Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft

Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
Обновлено в 04:45
Общество

Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе» регионы

По данным СМИ, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 06:49
Политика

Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
Общество

Сергей Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.
Обновлено в 06:03
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100

"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.
Обновлено в 05:27
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация

Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

В Севастополе прошла генеральная репетиция Парада Победы

Возглавила историческую механизированную колонну Парада Победы в Севастополе, легендарная «Катюша» – пусковая установка БМ-13, за ней своим ходом прошли танки Т-34, ИС-2 и самоходная артиллерийская установка СУ-76.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек

В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Авто

Названы самые популярные марки авто с пробегом в Санкт-Петербурге

Рынок легковых машин с пробегом в Санкт-Петербурге за первый квартал 2019 года показал падение на 5,4% до 38,5 тыс. единиц.
Обновлено в 01:37
Общество

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.
Обновлено в 04:57
Энергетика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Политика

Лавров резко ответил журналисту CNN на «фейковый вопрос»

Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео, придумал каламбур про американский телеканал CNN.
Обновлено в 07:08
Политика

Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Авто

Выпуск кроссовера Haval H2 могут наладить в России

Обновлено в 03:23
Общество

В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян

Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Политика

Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов

Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе

В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Общество

В Британии нашли самую сексуальную женщину-сантехника

Вне работы Карли любит яркий маникюр и макияж. Самая сексуальная женщина-сантехник по версии Daily Mail замужем, воспитывает сына.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Японии обнаружили фрагменты черного ящика разбившегося F-35

В Японии обнаружили фрагменты бортовых самописцев разбившегося в акватории Тихого океана истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A.
Обновлено в 00:31
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Андреевич Турбин
Российский футбольный судья
Российский футбольный судья, имеет всероссийскую категорию. Обслуживает матчи чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное