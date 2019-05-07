Футбол
«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада ТурбинаНева Спорт 07:13
Российский футбольный союз распределил судейский бригады на матчи 28 тура чемпионата России. Центральный поединок выходных между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА отработает бригада во главе с судьей Евгением Турбиным.
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Матч «Зенит» – ЦСКА рассудит арбитр, при котором армейцы проигрывают в этом сезоне
Спорт день за днем05:59
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Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
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Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
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Возглавила историческую механизированную колонну Парада Победы в Севастополе, легендарная «Катюша» – пусковая установка БМ-13, за ней своим ходом прошли танки Т-34, ИС-2 и самоходная артиллерийская установка СУ-76.
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Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии
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Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
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Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
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Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе
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Вне работы Карли любит яркий маникюр и макияж. Самая сексуальная женщина-сантехник по версии Daily Mail замужем, воспитывает сына.
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В Японии обнаружили фрагменты черного ящика разбившегося F-35
В Японии обнаружили фрагменты бортовых самописцев разбившегося в акватории Тихого океана истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A.
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Экономика
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