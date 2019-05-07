Футбол

Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКАРИА Новости 05:14

Судейская бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова обслужит матч 28-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Встреча состоится 12 мая, в воскресенье, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.
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Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Sportbox.RU05:53

«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада Турбина

Нева Спорт07:13

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Матч ТВ05:53

Турбин впервые за два года назначен на матч «Зенита»

Спорт-Экспресс09:00

Арбитр Турбин рассудит матч чемпионата России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА

ТАСС05:17

Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА

РИА Новости05:14

Матч «Зенит» – ЦСКА рассудит арбитр, при котором армейцы проигрывают в этом сезоне

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