Футбол
Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКАРИА Новости 05:14
Судейская бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова обслужит матч 28-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Встреча состоится 12 мая, в воскресенье, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.
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Матч «Зенит» – ЦСКА рассудит арбитр, при котором армейцы проигрывают в этом сезоне
Спорт день за днем05:59
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