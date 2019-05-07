Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКАРИА Новости 05:14

Судейская бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова обслужит матч 28-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Встреча состоится 12 мая, в воскресенье, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.

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Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА

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