Армия и оружие
«Туполев» создаст военный транспортник для замены украинского Ан-12Интерфакс - Россия 04:15
Ожидается, что серийные поставки в войска новых средних транспортных самолетов должны начаться в 2026 году, так как украинские Ан-12 к 2030 году полностью выведут из эксплуатации.
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с чего всё началось
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.РИА Новости03:53
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