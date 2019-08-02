Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12РИА Новости 03:53
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
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