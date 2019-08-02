Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

с чего всё началось

В рамках проекта по созданию среднего военно-транспортного самолета работает Авиационный комплекс им. Ильюшина. В частности, там создают двухдвигательный реактивный самолет Ил-276, эскизное проектирование которого планируется завершить в этом году.

Музыка Умерла певица Александра Стрельченко Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Политика Зеленский подтвердил заявление главы офиса президента об отставке Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении.

Экономика Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Кино Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Происшествия В Петербурге осудили родителей за попытку отправить сына в армию В Санкт-Петербурге осудили родителей, которые незаконным способом пытались устроить своего сына на военную службу в Вооруженные силы РФ.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Происшествия Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.

Политика Десантников Тверской области поздравили с Днем ВДВ Ежегодно в России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск, этот праздник был установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

Экономика Аренда квартир подешевела за пять лет в большинстве городов России В большинстве крупных российских городов (46) ставки аренды однокомнатных квартир снизились за пять лет.

Футбол ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.

Политика Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».

Политика Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.

Общество Россияне стали реже смотреть телевизор Исследование показало, что сейчас информацию по ТВ получают 72% респондентов, при этом десять лет назад это значение было на уровне 94%.

Технологии Rockwell Automation расширяет спектр услуг по обнаружению киберугроз Rockwell Automation расширила спектр услуг во всем мире, чтобы еще больше компаний могли чувствовать себя защищенными от многочисленных промышленных киберугроз.

Технологии В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир».

Армия и оружие Дипломаты России и Южной Кореи обсудили инцидент с самолетами Ту-95МС Замглавы российского МИД Игорь Моргулов и помощник замминистра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу обсудили инциденты с самолетами России в Японском море и задержанным в КНДР судном.