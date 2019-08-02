Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12РИА Новости 03:53
В рамках проекта по созданию среднего военно-транспортного самолета работает Авиационный комплекс им. Ильюшина. В частности, там создают двухдвигательный реактивный самолет Ил-276, эскизное проектирование которого планируется завершить в этом году.
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с чего всё началось
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.РИА Новости03:53
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