Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12РИА Новости 03:53
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Авария на трассе М5 под Челябинском, есть погибший
В Челябинской области на 1759 километре федеральной трассы М5 столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
Министерство иностранных дел на официальном портале правовой информации опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
МИД Казахстана: Состав конституционной комиссии Сирии согласован
Стороны сирийского конфликта согласовали состав конституционной комиссии, заявил в пятницу директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы, передает РИА «Новости».
Обновлено в 03:28
Политика
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Пекин пообещал принять ответные меры в случае введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Энергетика
Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа
Эксперты объяснили изменение цен на нефть решением президента США ввести дополнительные пошлины на товары из Китая зашедшей в тупик ситуацией с торговой войной между Вашингтоном и Пекином и понижением ключевой ставки ФРС США впервые с 2008 года.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Авиация Минобороны и МЧС за сутки потушила пожары площадью 23 000 га
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено в 03:37
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Авто
Renault Duster получил новый двигатель
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Театры
Армен Джигарханян вернулся в театр после долгого перерыва
Сегодня в московском театре под руководством Армена Джигарханяна начался новый сезон.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Общество
Генконсул Германии в Екатеринбурге покинул пост
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покинул пост. Он закончил свою работу в уральской столице.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Названы болезни, при которых противопоказано купание в водоемах
Медики рассказали, при каких болезнях нельзя купаться и предупредили об опасности купания в нетрезвом виде Специалисты министерства здравоохранения Подмосковья рассказали, что купание, как любая физическая нагрузка, имеет свои противопоказания, поскольку в холодной воде организм испытывает стресс.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Депутат Госдумы РФ от РТ призвал развеять мифы об онкологии
Депутат Государственной Думы России от Татарстана Борис Менделевич прокомментировал результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о том, что более половины респондентов не слышали об иммунотерапии, которая нужна для лечения таких болезней.
Обновлено в 05:24