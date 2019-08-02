Армия и оружие
«Туполев» готовит замену самолету Ан-12ПолитРоссия 04:11
Российский разработчик «Туполев» заявил о намерении начать работу над созданием среднего военно-транспортного самолета, сообщают «РИА новости» со ссылкой на главу компании Александра Конюхова. Новый образец крылатой машины призван стать заменой уже устаревшему Ан-12.
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