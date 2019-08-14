Футбол

Тункий лёд: «Спартаку» нельзя расслабляться в ответной игре ЛЕИзвестия вчера в 17:00

Спартак — Тун
сегодня
в 12:45
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
Столичный «Спартак» в четверг проведет ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В соперниках у красно-белых скромный швейцарский «Тун», который в первом матче показал, что способен преподнести сюрприз.
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Тункий лёд: «Спартаку» нельзя расслабляться в ответной игре ЛЕ

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Главное - не расслабляться

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