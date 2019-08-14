Столичный «Спартак» в четверг проведет ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В соперниках у красно-белых скромный швейцарский «Тун», который в первом матче показал, что способен преподнести сюрприз.

Тункий лёд: «Спартаку» нельзя расслабляться в ответной игре ЛЕ

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