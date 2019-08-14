Футбол
Тункий лёд: «Спартаку» нельзя расслабляться в ответной игре ЛЕИзвестия вчера в 17:00
Столичный «Спартак» в четверг проведет ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В соперниках у красно-белых скромный швейцарский «Тун», который в первом матче показал, что способен преподнести сюрприз.
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Теннис
Хачанов обыграл Кирьоса и вышел в третий круг в Цинциннати
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 23:49
Финансы
Максимальная ставка по вкладам опустилась ниже 7%
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в I декаде августа опустилась ниже 7% и составила 6,82%, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 10:30
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Авто
Более половины российских авто могут попасть под запрет по старости
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна
Уточняется, что на протяжение 2013 года было зафиксировано порядка 13,7 тысячи пациентов с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
Какие изменения с телом указывают на поражение печени
Медики советуют учиться понимать собственное тело. Некоторые изменения в нем указывают на поражение печени.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье
В России зафиксирован рост смертности от алкоголя
В первой половине текущего года в России было зафиксировано увеличение числа смертей от отравления алкоголем, об этом сообщает издание «ТАСС».
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
В Торонто простились с Аллой Вербер
У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Устроивший стрельбу по полицейским в Филадельфии задержан
Полицейское управление Филадельфии объявило о задержании мужчины, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.
Обновлено в 00:46
Общество
Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков
Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.
Обновлено в 01:05
Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву оштрафуют из-за забора вокруг дачи
Шумиха вокруг загородной недвижимости Аллы Пугачевой началась с жалобы кировского юриста Ярослава Михайлова.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Обновлено вчера в 09:42
Футбол
«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ
По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
Обновлено 13 августа в 16:43
Театры
Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев
Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Обновлено вчера в 10:39
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Футбол
«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Общество
Рождаемость в России резко упала
По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Технологии
В России появился новый способ телефонного мошенничества
В России появился новый способ телефонного мошенничества, который получает всё большее распространение, пишет «Российская газета».
Обновлено 13 августа в 01:42