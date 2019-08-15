Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.

Финансы Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц По данным Минэкономики, чистый прирост долга по потребкредитованию составил 1,8 трлн руб. за последние 12 месяцев, а весь потребительский спрос за тот же период — около 50 трлн руб.

Армия и оружие Российские летчики победили в «Авиадартсе» на АрМИ-2019 Российская команда летчиков принесла кубок "Авиадартс-2019", победив в четырех номинациях из семи на Армейских международных играх, информирует пресс-центр игр.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Политика Минприроды РФ: Новгородская область сделала рывок в лесном хозяйстве Комментируя проверки Новгородской области "Рослесхозом" министр заявил: — По Новгородской области я разговаривал с губернатором.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Происшествия В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Происшествия Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.

Общество Назван размер справедливой зарплаты россиян Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.

Происшествия В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.

Единоборства Джошуа ответил на критику Льюиса: он клоун Бывший чемпион в тяжелом весе британец Энтони Джошуа ответил боксеру-супертяжеловесу Ленноксу Льюису на критику в свой адрес, передает Sky.

Футбол «Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ» Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.

Армия и оружие Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии Москва не заинтересована в новых "ракетных кризисах" и не будет развертывать наземные ракеты средней и меньше дальности ни в Европе, ни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если этого не сделают США, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

Кино Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться» Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».

Происшествия Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.

Экономика Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.

Армия и оружие Новый глава Минобороны Молдавии намерен восстановить диалог с РФ в сфере безопасности Новый глава Минобороны Молдавии Павел Войку намерен восстановить диалог с российскими коллегами в сфере безопасности, который был прерван в 2013 году.