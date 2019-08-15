Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитровRT на русском вчера в 10:09
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Финансы
Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц
По данным Минэкономики, чистый прирост долга по потребкредитованию составил 1,8 трлн руб. за последние 12 месяцев, а весь потребительский спрос за тот же период — около 50 трлн руб.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Стало известно об образовании командира А321
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Российские летчики победили в «Авиадартсе» на АрМИ-2019
Российская команда летчиков принесла кубок "Авиадартс-2019", победив в четырех номинациях из семи на Армейских международных играх, информирует пресс-центр игр.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Минприроды РФ: Новгородская область сделала рывок в лесном хозяйстве
Комментируя проверки Новгородской области "Рослесхозом" министр заявил: — По Новгородской области я разговаривал с губернатором.
Обновлено в 03:47
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо
Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.
Обновлено в 10:33
Кино
Зрителям представят первый художественный фильм о «Норд-Осте»
Обновлено в 05:47
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Единоборства
Джошуа ответил на критику Льюиса: он клоун
Бывший чемпион в тяжелом весе британец Энтони Джошуа ответил боксеру-супертяжеловесу Ленноксу Льюису на критику в свой адрес, передает Sky.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Общество
Умер выдающийся географ Юрий Симонов
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии
Москва не заинтересована в новых "ракетных кризисах" и не будет развертывать наземные ракеты средней и меньше дальности ни в Европе, ни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если этого не сделают США, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
Обновлено в 10:48
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Характеристики iPhone 11 появились в Сети
Обновлено в 04:59
Экономика
Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза
Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Новый глава Минобороны Молдавии намерен восстановить диалог с РФ в сфере безопасности
Новый глава Минобороны Молдавии Павел Войку намерен восстановить диалог с российскими коллегами в сфере безопасности, который был прерван в 2013 году.
Обновлено в 10:05
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00