Столичный «Спартак» в четверг проведет ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В соперниках у красно-белых скромный швейцарский «Тун», который в первом матче показал, что способен преподнести сюрприз.

Тункий лёд: «Спартаку» нельзя расслабляться в ответной игре ЛЕ

Финансы Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.

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Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

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Авто Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.

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Происшествия Следствие по делу активиста Котова завершили спустя два дня после предъявления обвинения по «дадинской» статье Следственный комитет уведомил московского активиста Константина Котова о завершении следственных действий по делу о неоднократных нарушениях на митингах (ст. 212.2 УК), сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

Политика У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана "После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.

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