Футбол
Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал Кубка африканских нацийЧемпионат 17:28
В Каире на стадионе «Аль-Салам» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Мадагаскар — Тунис. Победу со счётом 3:0 одержали тунисские футболисты. Автором первого гола стал полузащитник Фержани Сасси, отличившийся на 52-й минуте после передачи нападающего Юссеф Мсакни.
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Мадагаскар — Тунис. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Кубка Африки 11 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:00
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