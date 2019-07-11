В Каире на стадионе «Аль-Салам» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Мадагаскар — Тунис. Победу со счётом 3:0 одержали тунисские футболисты. Автором первого гола стал полузащитник Фержани Сасси, отличившийся на 52-й минуте после передачи нападающего Юссеф Мсакни.

Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

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