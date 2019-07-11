Футбол

Тунис вышел в полуфинал Кубка африканских наций, разгромив МадагаскарSport24.ru 16:55

Сборная Туниса вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В четвертьфинале Тунис встречался с командой Мадагаскара. Игра завершилась со счетом 3:0, голы забивали Фертани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60) и Наим Слити (90+3).
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Тунис вышел в полуфинал Кубка африканских наций, разгромив Мадагаскар

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