Футбол
Тунис вышел в полуфинал Кубка африканских наций, разгромив МадагаскарSport24.ru вчера в 16:55
Сборная Туниса вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В четвертьфинале Тунис встречался с командой Мадагаскара. Игра завершилась со счетом 3:0, голы забивали Фертани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60) и Наим Слити (90+3).
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Сегодня станут известны последние полуфиналисты Кубка африканских наций по футболу
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