Футбол
Тунис вышел в полуфинал Кубка африканских наций, разгромив МадагаскарSport24.ru вчера в 16:55
Сборная Туниса вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В четвертьфинале Тунис встречался с командой Мадагаскара. Игра завершилась со счетом 3:0, голы забивали Фертани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60) и Наим Слити (90+3).
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Мадагаскар — Тунис. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Кубка Африки 11 июля 2019 года
LiveSport.ru10 июля в 03:00
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
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