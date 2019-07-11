В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Туниса обыграла Мадагаскар 3:0. У победителей отличись Фержани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60-я) и Наим Слити (90+3). В полуфинале тунисцы сыграют с Сенегалом.

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