Футбол

Тунис выбил Мадагаскар из Кубка африканских нацийСоветский спорт вчера в 16:52

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Туниса обыграла Мадагаскар 3:0. У победителей отличись Фержани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60-я) и Наим Слити (90+3). В полуфинале тунисцы сыграют с Сенегалом.
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Тунис выбил Мадагаскар из Кубка африканских наций

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