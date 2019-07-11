Футбол
Тунис выбил Мадагаскар из Кубка африканских нацийСоветский спорт вчера в 16:52
В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Туниса обыграла Мадагаскар 3:0. У победителей отличись Фержани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60-я) и Наим Слити (90+3). В полуфинале тунисцы сыграют с Сенегалом.
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Мадагаскар - Тунис ~ прогноз на матч 1/4 финала КАН-2019: чьи шансы на победу выше?
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LiveSport.ru10 июля в 03:00
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