Футбол

Тунис выбил Мадагаскар из Кубка африканских нацийСоветский спорт вчера в 16:52

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Туниса обыграла Мадагаскар 3:0. У победителей отличись Фержани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60-я) и Наим Слити (90+3). В полуфинале тунисцы сыграют с Сенегалом.
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Тунис выбил Мадагаскар из Кубка африканских наций

Советский спортвчера в 16:52

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Мадагаскар — Тунис. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Кубка Африки 11 июля 2019 года

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
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В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

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Ранее предварительной причиной возгорания в МЧС называли прорыв газопровода, а источники СМИ — изношенность трубы.
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Происшествия

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По данному факту возбуждено уголовное дело по по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Обновлено в 02:42
Происшествия

Пойманный на взятке замглавы Пенсионного фонда признал вину

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Кино

Режиссёр «Рокетмена» снимет «Шерлока Холмса 3»

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Футбол

Голкипер ФК «Краснодар» открыл бутылку мячом

Основной вратарь ФК «Краснодар» 20-летний Матвей Сафонов сумел открыть бутылку ударом по мячу.
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Авто

В Сети показали пикап и фургон на базе Chevrolet Niva

Мало кто знает, но Chevrolet Niva, родоначальником которой до 2002 года был ВАЗ-2123, должна была выйти сразу в трех типах кузова: пятидверный «универсал», пикап и фургон.
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Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Обновлено в 02:49
Происшествия

Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки

Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
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Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

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Сколько еще ждать сказки? Инвестор назвал новый срок создания уральского Диснейленда

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Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

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Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
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Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Общество

Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы «божественной шаурмы»

Заявлений с жалобами на рекламу "божественной шаурмы" в кафе, возмутившее церковь, в территориальные отделы полиции Перми пока не поступало, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
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Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
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Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
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Бой Ковалев – Ярд пройдет 24 августа в Челябинске

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев встретится с британцем Энтони Ярдом 24 августа.
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В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

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Экономика

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Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка НБВК, говорится в сообщении ЦБ.
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Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
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Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
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