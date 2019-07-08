Сборная Туниса стала последним четвертьфиналистом Кубка африканских наций — 2019. В матче 1/8 финала турнира Тунис встречался с национальной командой Ганы.

Тунис обыграл Гану в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

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