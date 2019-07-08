Футбол
Тунис обыграл Гану и вышел в четвертьфинал Кубка Африки по футболуКрасная весна 02:54
Сборная Туниса обыграла команду Ганы 8 июля в матче Кубка Африки по футболу. Счет на 73-й минуте открыл футболист сборной Туниса Таха Хенисси. И Тунис был близок к победе в основное время, но уже в компенсированное время Рами Бедуи отправил мяч в свои ворота, сравняв счет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Футбол, Кубок Африки, 1/8 финала, Гана – Тунис, прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ruвчера в 14:29
Гана — Тунис. Прогноз (к. 7.00) и ставки на матч Кубка африканских наций 8 июля 2019 года
LiveSport.ru07 июля в 03:00
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Оскар Кучера стал отцом в пятый раз
Обновлено в 04:47
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Экономика
«Эконалог» на авиарейсы из Франции появится в 2020 году
Франция введет "эконалог на авиатранспорт" с 2020 года на все рейсы с территории страны, сумма будет различаться в зависимости от класса рейса, достигая 18 евро за полет, заявила французский министр транспорта Элизабет Борн, трансляцию ее выступления разместили в Twitter Елисейского дворца.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Крупнейший европейский океанариум горел в Испании
Обновлено в 07:30
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
ЕСПЧ присудил первую компенсацию жертве домашнего насилия из России
Европейский суд по правам человека присудил 25 875 евро Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что в полиция и суды не смогли ее защитить от домашнего насилия.
Обновлено в 07:02
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
Ответные меры России лишат Грузию 10% ВВП
Госдума намерена 9 июля обсудить проект заявления, где парламентарии предложат правительству рассмотреть возможности как прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной и также прекращения перечислений с территории России денежных переводов.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии
Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Экономика
MSD и «Форт» намерены вложить 7 млрд рублей в локализацию вакцин
MSD обсуждала возможность локализации производства в РФ вакцин как минимум с начала 2018 года, решение компании зависело от включения ее разработок в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП).
Обновлено в 07:17
Футбол
Китайский клуб предложил хавбеку «Реала» Бэйлу 1,3 млн евро в неделю
По данным источника, неназванный клуб из китайской Суперлиги предложил хавбеку 1,3 миллиона евро в неделю.
Обновлено в 06:08
Политика
Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина
В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
Обновлено 07 июля в 21:05
Политика
Протестующие в Тбилиси не поделили место у парламента
Кроме участников акций протеста, возле парламента присутствуют полицейские.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Общество
Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами
При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли
На YouTube-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли.
Обновлено вчера в 17:16
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Политика
Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке
Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Религия
Православные отмечают праздник Тихвинской иконы Божией Матери
Православные отмечают праздник Тихвинской иконы Божией Матери Сегодня проходит празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери.
Обновлено в 00:00
Общество
Владимир Путин сегодня работает в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Владимир Путин посетит Глобальный саммит Промышленности и индуастриализации и встретится со студентами и аспирантами УрФУ.
Обновлено в 07:08
Общество
В бургерах из сетевых фастфудов нашли антибиотики
Роскачество проверило бургеры в кафе быстрого питания и обнаружило следы антибиотиков.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Космос
Почти 500 брянцев прикоснулись к тайнам Юпитера
Как сообщает Брянский государственный краеведческий музей почти 500 брянцев воспользовались возможность посмотреть в телескоп на самую большую планету солнечной системы – Юпитер.
Обновлено в 07:24
Транспорт
В Москве на неделю закроют девять станций красной ветки метро
Участок Сокольнической линии московского метро от станции «Университет» до «Коммунарки» закроют с 13 по 20 июля включительно.
Обновлено в 04:39
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Обновлено в 05:16
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26