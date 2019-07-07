Футбол
Тунис обыграл Гану и вышел в четвертьфинал Кубка Африки по футболуКрасная весна 02:54
Сборная Туниса обыграла команду Ганы 8 июля в матче Кубка Африки по футболу. Счет на 73-й минуте открыл футболист сборной Туниса Таха Хенисси. И Тунис был близок к победе в основное время, но уже в компенсированное время Рами Бедуи отправил мяч в свои ворота, сравняв счет.
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Футбол, Кубок Африки, 1/8 финала, Гана – Тунис, прямая текстовая онлайн трансляция
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