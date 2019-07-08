Футбол

Тунис обыграл Гану и вышел в четвертьфинал Кубка Африки по футболуКрасная весна 02:54

Сборная Туниса обыграла команду Ганы 8 июля в матче Кубка Африки по футболу. Счет на 73-й минуте открыл футболист сборной Туниса Таха Хенисси. И Тунис был близок к победе в основное время, но уже в компенсированное время Рами Бедуи отправил мяч в свои ворота, сравняв счет.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Нет Принса — нет веселья». Боатенг — о вылете сборной Ганы с Кубка африканских наций

Sport24.ru07:30

Экс-игрок «Рубина» Вакасо расплакался на пресс-конференции после вылета с Кубка Африки

Спорт-Экспресс07:14

Помните, как Кепа отказался меняться перед серией пенальти? Вчера то же самое чуть не сделал вратарь сборной Туниса

Sports.ru05:53

Тунис вышел в четвертьфинал Кубка Африки, сведя в ничью все 4 матча на турнире

Матч ТВвчера в 17:46

Тунис обыграл Гану в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Чемпионатвчера в 17:53

Футбол, Кубок Африки, 1/8 финала, Гана – Тунис, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 14:29

Гана — Тунис. Прогноз (к. 7.00) и ставки на матч Кубка африканских наций 8 июля 2019 года

LiveSport.ru07 июля в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика

Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Политика

Радикалы напали на журналиста у здания телеканала NewsOne

Обновлено в 07:56
Происшествия

В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Происшествия

ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Кольцово задержали депутата, которая ждала Путина с плакатом

Обновлено в 07:46
Общество

Омск оказался на втором месте среди самых грязных городов России

Обновлено в 05:48
Финансы

Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза

Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Россия предлагает Индии совместно строить подводные лодки

Россия предлагает Индии совместно строить подводные лодки проектов 636 и 1650 "Амур".
Обновлено в 05:23
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Россиянка избила приемного ребенка табуреткой и сломала ему ногу

В сентябре 2018 года опекун сломала ему ногу, когда тот делал уроки.
Обновлено в 08:58
Наука

Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг

Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности

Обновлено в 08:54
Политика

Зеленский позвал Путина поговорить в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен

Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.
Обновлено в 07:55
Экономика

В Севастополе подешевели продукты

В Севастополе в прошлом месяце рекордно подешевели цены на продукты, особенно на плоды и овощи.
Обновлено в 07:19
Политика

В Киеве решили, что «киборгам» бронежилеты не нужны

На Украине развернулся очередной скандал вокруг Министерства обороны, где чиновники решили купить тысячи бронежилетов, зная, что они простреливаются.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Алена Водонаева высказалась в сторону защитников Аллы Пугачевой

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева высказала собственное мнение в сторону защитников Примадонны Аллы Пугачевой в журнале "7 Days".
Обновлено вчера в 22:43
Авто

Hyundai анонсировала новую модель на тизере

В сентябре текущего года на мотор-шоу во Франкфурте компания Hyundai продемонстрирует новый ситикар, созданный специально для покупателей из Европы.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Олимпийский чемпион по плаванию спас тонущего человека

Многократный чемпион мира, призер Олимпиады 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека у берегов Сардинии, сообщает BBC.
Обновлено в 06:53
Авто

Начались продажи Renault Dokker Stepway в России

Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Политика

В Кремле прокомментировали отмену телемоста с Украиной

Москва сожалеет о том, что телемост между Россией и Украиной был отменен, заявил 9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:02
Политика

Между участниками протестных акций в Тбилиси начались столкновения

Между протестующими возле здания грузинского парламента в Тбилиси начались столкновения. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 13:57
Общество

Футболист Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену

Обновлено в 09:18
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тунис
Государство
Государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория - 163 610 км². Занимает семьдесят девятое место в мире по численности населения и девяносто первое по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гана
Государство
Государство в Западной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на западе с Кот-д’Ивуаром, на северо-западе и севере - с Буркина-Фасо, на востоке - с Того. С юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное