Футбол
Тунис и Ангола сыграли вничью в матче Кубка африканских нацийSport24.ru вчера в 14:57
В матче первого тура группы E проходящего в Египте Кубка африканских наций — 2019 сборные Туниса и Анголы сыграли вничью. Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. На 34-й минуте Юссеф Мсакни с пенальти вывел тунисцев вперед, а на 73-й минуте Джалма счет сравнял.
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Тунис — Ангола. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка африканских наций 24 июня 2019 года
LiveSport.ru23 июня в 01:00
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