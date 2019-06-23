Тунис и Ангола сыграли вничью в матче Кубка африканских нацийSport24.ru вчера в 14:57

В матче первого тура группы E проходящего в Египте Кубка африканских наций — 2019 сборные Туниса и Анголы сыграли вничью. Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. На 34-й минуте Юссеф Мсакни с пенальти вывел тунисцев вперед, а на 73-й минуте Джалма счет сравнял.

Тунис и Ангола сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

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