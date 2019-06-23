Сборная Мали обыграла Мавританию на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс вчера в 17:56

В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Мали обыграла команду Мавритании (4:1). В составе победителей отличились Абдулай Диаби, Муссса Марега и Адама Траоре (дважды). У Мавритании с пенальти забил Эль Ид Хасен.

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