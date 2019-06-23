Тунис и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских нацийСоветский спорт вчера в 14:59

В матче первого тура группового этапа Кубка африканский наций Тунис сыграл вничью с Анголой 1:1. На 34-й минуте Юссеф Мсакни реализовал пенальти, на 73-й Джалма сравнял счет. В составе сборной Анголы весь матч провел экс-игрок Ростов Баштуш.

Тунис и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских наций

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