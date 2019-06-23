Футбол

Тунис и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских нацийСоветский спорт вчера в 14:59

В матче первого тура группового этапа Кубка африканский наций Тунис сыграл вничью с Анголой 1:1. На 34-й минуте Юссеф Мсакни реализовал пенальти, на 73-й Джалма сравнял счет. В составе сборной Анголы весь матч провел экс-игрок Ростов Баштуш.
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Сборная Мали разгромила Мавританию в матче Кубка африканских наций

Чемпионатвчера в 17:51

Мавритания крупно проиграла Мали на Кубке африканских наций

Советский спортвчера в 18:06

Сборная Мали обыграла Мавританию на Кубке Африки

Спорт-Экспрессвчера в 17:56

Тунис сыграл вничью с Анголой

Матч ТВвчера в 15:02

Сборная Мали начала групповой этап Кубка африканских наций с разгромной победы над Мавританией

Sport24.ruвчера в 18:09

Мали – Мавритания: кто зацепится за плей-офф?

Все про Спорт ру23 июня в 13:48

Тунис — Ангола. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка африканских наций 24 июня 2019 года

LiveSport.ru23 июня в 01:00
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Политика

В ПАСЕ проголосовали за возвращение России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 03:09
Политика

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Экономика

Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода

Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Политика

В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии

На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 07:15
Политика

Трамп задумался о разрыве военного соглашения с Японией

Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Авто

BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next

В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Минобороны РФ и ОСК подпишут контракт ещё на два «Борея» и два «Ясеня»

Министерство обороны РФ и Объединённая судостроительная компания (ОСК) подпишут контракт на создание ещё двух подводных крейсеров «Борей-А» и двух атомных многоцелевых подлодок «Ясень-М».
Обновлено в 02:49
Политика

Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии

Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом

В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:32
Энергетика

В Белоруссии назвали причину загрязнения нефтепровода «Дружба»

В Белоруссии заявили, что загрязнение польского участка нефтепровода "Дружба" 19 июня могло быть вызвано автоматическим выключением системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции "Кобрин" в стране.
Обновлено в 04:53
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Общество

Названы самые агрессивные города России

Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика

Слуцкого выдвинули на пост вице-спикера ПАСЕ

ИА «Ореанда-Новости» Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выдвинут на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от российской делегации.
Обновлено в 06:44
Здоровье

Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья

Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено вчера в 11:20
Футбол

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»

Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Счастливая Ирина Шейк проводит время со своей мамой

Счастливая Ирина Шейк проводит время со своей мамой Поддержать пережившую развод дочь прилетела мать российской модели.
Обновлено в 02:53
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45
Политика

Евкуров покинет пост главы Ингушетии

Пост главы Ингушетии Евкуров занял осенью 2008 года на временной основе, после чего его должность утвердило Народное собрание.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Россия и Мальдивы подписали соглашение об отмене визового режима

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визовых требований по итогам переговоров.
Обновлено в 06:19
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Авто

Автопром в России сильно напрягает падение продаж

Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.
Обновлено в 06:00
Политика

В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Политика

Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы

Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Наука

В России создали беспохмельное пиво

Обновлено в 05:24
Общество

Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму

Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 02:47
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Мавритания
Государство в Западной Африке, омывается с запада Атлантическим океаном. Граничит с Западной Сахарой на северо-западе, с Сенегалом на юго-западе, с Алжиром на северо-востоке, с Мали на юге и востоке.
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Государство
Государство в Южной Африке. Бывшая португальская колония, получила независимость в 1975 году. Член ООН с 1 декабря 1976 года.
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