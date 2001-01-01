В ближайшее время спартаковцам предстоят два матча – в четверг против «Туна» в Лиге Европы и понедельник в чемпионате России против ЦСКА. Вроде бы очевидно, который из них должен быть приоритетом: «дерби всея Руси», ну и так далее.

«Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимает

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