Футбол

«Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимаетSportbox.RU 04:30

Спартак — Тун
сегодня
в 12:45
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
  
38
Ещенко
  
2
Жиго
  
14
Джикия
  
6
Дантас
  
47
Зобнин
  
20
Шюррле
  
7
Гулиев
  
10
Бакаев
  
19
Понсе
  
9
Мирзов
  
1
Фаивре
  
31
Гларнер
  
5
Хавенар
  
34
Суттер
  
39
Йосс
  
20
Каблан
  
6
Fatkic
  
10
Штилльхарт
  
29
Хефти
  
7
Кастроман
  
13
Рапп
  
Тун
Расстановка 4‑4‑2
Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном» состоится в четверг, 15 августа, начало в 19:45.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тун» хочет шокировать «Спартак», в биатлоне зреет скандалище, Семак ждет трансфер

Спорт-Экспресс11:00

Открытая тренировка «Спартака» перед «Туном» и дерби с ЦСКА

Спорт БИЗНЕС Online03:58

«Спартак» – ЦСКА: прогноз экспертов LoginCasino

Sports.ru06:25

«Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимает

Sportbox.RU04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия

На Комсомольском проспекте в Москве автомобиль СК попал в аварию

Обновлено в 11:32
Происшествия

Пассажиры Airbus А321 описали посадку самолета на кукурузное поле

Обновлено в 08:01
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве

Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Тимати в день рождения показал трех любимых женщин

Свой 35-летний юбилей Тимати шумно отметил в кругу друзей в Монте-Карло, но 36-летие музыканта в нынешнем году прошло под знаком трех любимых муз в жизни рэпера: дочери Алисы, мамы Симоны и возлюбленной Анастасии Решетовой, которая вскоре станет матерью еще одного наследника певца.
Обновлено в 11:36
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора.
Обновлено в 12:20
Политика

Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей

Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Командир экипажа A321 рассказал об экстренной посадке самолета

Решение сажать самолет Airbus A321 на поле в Раменском районе Подмосковья было принято поле того, как из строя вышел второй двигатель.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Кисловодске локализован пожар в обувном цехе

Обновлено в 08:39
Космос

Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»

Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено 13 августа в 15:15
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Общество

«Дом-2» переедет в более просторные павильоны

Обновлено в 07:00
Происшествия

На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации

Обновлено в 07:31
Происшествия

Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Общество

Стало известно о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

Обновлено в 09:05
Интернет

Опасная уязвимость обнаружена в «Антивирусе Касперского»

Профильные эксперты одного из немецких изданий обнаружили в антивирусной программе, предложенной «Лабораторией Касперского», опасную уязвимость.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург

Президент подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург в 2020 году.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Политика

Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа

Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором "Яндекса" ложной информации.
Обновлено в 10:30
Культура

Актер Эрик Робертс намерен получить гражданство России

Обновлено в 02:15
Общество

ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества

Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321

Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали

Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
Обновлено в 11:48
Общество

Мэрия Москвы не санкционировала три акции протеста 24 августа

Обновлено в 11:43
Финансы

Курс евро поднялся выше 74 рублей

В последний раз курс евро выше 74 рублей регистрировался 1 апреля этого года. Курс доллара вырос на 0,53 процента, до 66,37 рубля.
Обновлено в 07:57
Интернет

Microsoft признала, что прослушивает разговоры пользователей

Американская компания Microsoft в обновлённой версии лицензионного соглашения признала, что её сотрудники прослушивают разговоры пользователей.
Обновлено вчера в 18:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник и нападающий дортмундской «Боруссии», выступающий на правах аренды за московский «Спартак».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное