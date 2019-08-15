Футбол
«Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимаетSportbox.RU 04:30
В ближайшее время спартаковцам предстоят два матча – в четверг против «Туна» в Лиге Европы и понедельник в чемпионате России против ЦСКА. Вроде бы очевидно, который из них должен быть приоритетом: «дерби всея Руси», ну и так далее.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Происшествия
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку обнаружили мертвой
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Жуковском работала система отпугивания птиц в момент взлета А-321
При взлете из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатели.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные аппараты в Россию.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:31
Культура
В Москве пройдет международный фестиваль фейерверков
Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Москве 17 и 18 августа. Об этом 15 августа сообщает сайт столичной мэрии.
Обновлено в 07:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа
Жена командира экстренно севшего в Жуковском самолета "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова Наталья Юсупова рассказала о работе супруга.
Обновлено в 07:41
Авто
«Ъ»: в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет по экономической политике и промышленности Госдумы РФ предложил Минтрансу и Минпромторгу запретить использование автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации.
Обновлено 13 августа в 23:15
Кино
Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру
Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.
Обновлено вчера в 20:34
Интернет
Microsoft призналась в прослушке личных сообщений пользователей
Американская корпорация Microsoft признала, что прослушивала аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и программы для видеозвонков Skype.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
В Казани на пожаре в пятиэтажке погиб ребенок
Обновлено в 06:29
Происшествия
Медведев поручил представить экипаж А321 к наградам
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Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу
Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
Происшествия
Россиянин выбросил из окна четырехмесячную дочь
В одном из микрорайонов Красноярска местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Зачем США скупают советские системы РЭБ
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Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
В США заметили последний признак рецессии
Долговой рынок США зафиксировал новый признак спада экономики.
Обновлено в 07:51
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Происшествия
В России пассажирский самолет без двигателей и шасси сел на кукурузное поле
Обновлено в 05:45
Общество
«Дом-2» переедет в более просторные павильоны
Обновлено в 07:00
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42