Футбол
«Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимаетSportbox.RU 04:30
В ближайшее время спартаковцам предстоят два матча – в четверг против «Туна» в Лиге Европы и понедельник в чемпионате России против ЦСКА. Вроде бы очевидно, который из них должен быть приоритетом: «дерби всея Руси», ну и так далее.
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Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено в 06:06
Политика
В Кремле назвали вип-гостей ВЭФ
Юбилейный, пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:12
Хоккей
Быков сравнил Панарина с Василием Теркиным
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал литературного персонажа, который похож на форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:32
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Кино
Скончался народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Минэкономразвития предложило замену СанПиНу для ресторанов
Документ, который призван отменить избыточные и устаревшие нормы СанПиНа, называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские».
Обновлено в 01:50
Футбол
Курский «Авангард» на выезде уступил московскому «Торпедо»
Футболисты курского «Авангарда» в очередном матче первенства ПФЛ проиграли в Москве столичному «Торпедо».
Обновлено в 04:58
Экономика
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Кино
На Кубани снимут фильм с участием Лив Тайлер и Кристен Стюарт
К проекту привлекут Дмитрия Нагиева, Ивана Урганта, Константина Хабенского, а также Лив Тайлер, Кристен Стюарт или Хилари Суэнк.
Обновлено в 06:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма
На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено 13 августа в 15:29
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
Захарова назвала безответственными планы США по выходу из ВТО
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп не исключил выхода американцев из ВТО.
Обновлено в 05:33
Политика
В Совфеде считают введение запрета на экспорт леса в КНР крайней мерой
Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил, что Россия способна предотвратить незаконную вырубку леса, назвав возможный запрет на экспорт леса в Китай крайней мерой.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
В США заявили о взрыве на орбите европейской ракеты
Обновлено в 06:10
Футбол
Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Кино
Новый «Робокоп» остался без режиссера
Режиссером ленты, призванной сохранить дух и атмосферу оригинала, стал Нил Бломкамп («Элизиум», «Чаппи»), однако сегодня он сообщил, что вынужден покинуть проект из-за занятости (сейчас режиссер работает над неким хоррор-триллером, а студия MGM хочет начать съемки как можно скорее).
Обновлено в 06:10
Кино
Зрителям представят первый художественный фильм о «Норд-Осте»
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Компания Apple подтвердила блокировку батарей iPhone и объяснила ее причину
Как известно, Apple препятствует замене аккумулятора в современных смартфонах iPhone, программным путем блокируя доступ к сведениям о состоянии батареи, если замена произведена не в собственном сервисном центре Apple или не в авторизованном сервисном центре.
Обновлено в 02:18
Общество
Подсчитано число россиян на обочине жизни
Регионом с наименьшим количеством жителей в группе риска стала Москва (1,7 процента), с наибольшим — Хакасия (34,3 процента).
Обновлено в 02:45
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.
Обновлено в 06:21