Футбол

«Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимаетSportbox.RU 04:30

Спартак — Тун
сегодня
в 12:45
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
В ближайшее время спартаковцам предстоят два матча – в четверг против «Туна» в Лиге Европы и понедельник в чемпионате России против ЦСКА. Вроде бы очевидно, который из них должен быть приоритетом: «дерби всея Руси», ну и так далее.
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