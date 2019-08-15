Футбол
«Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимаетSportbox.RU 04:30
|7′
Штефан Гларнер
Аяз Гулиев
|48′
Эсекиэль Понсе
|50′
Андре Шюррле
|58′
|62′
Никки Хавенар
|63′
Kenan Fatkic
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
|70′
|71′
Свен Йосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
|76′
|78′
Никола Суттер
Деннис Саланович
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
20
Шюррле
7
Гулиев
37
Мелкадзе
19
Понсе
25
Мельгарехо
1
Фаивре
31
Гларнер
5
Хавенар
37
Саланович
9
Манси
20
Каблан
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
7
Кастроман
13
Рапп
Тун
Расстановка 4‑4‑2
В ближайшее время спартаковцам предстоят два матча – в четверг против «Туна» в Лиге Европы и понедельник в чемпионате России против ЦСКА. Вроде бы очевидно, который из них должен быть приоритетом: «дерби всея Руси», ну и так далее.
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