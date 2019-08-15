Футбол

«Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимаетSportbox.RU 04:30

Спартак — Тун
2 – 1
2-й тайм
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Гларнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Kenan Fatkic
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Йосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Суттер
Деннис Саланович
В ближайшее время спартаковцам предстоят два матча – в четверг против «Туна» в Лиге Европы и понедельник в чемпионате России против ЦСКА. Вроде бы очевидно, который из них должен быть приоритетом: «дерби всея Руси», ну и так далее.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:08, Ашберн
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