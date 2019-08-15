Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном» состоится в четверг, 15 августа, начало в 19:45.

«Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимает

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