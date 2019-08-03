Футбол

«Тун» перед игрой со «Спартаком» в Лиге Европы уступил «Базелю»РИА Новости 15:12

"Тун" проиграл "Базелю" в домашнем матче третьего тура чемпионата Швейцарии по футболу. Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Базеля". В составе хозяев отличились Симоне Рапп (8-я минута) и Базиль Штилльхарт (70).
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Ученые выяснили, какие болезни чаще «преследуют» родившихся зимой

Исследователи из Университета Кардиффа считают, что люди, появившиеся на свет зимой или осенью, больше подвержены психическим заболеваниям.
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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
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В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

Девять самодельных взрывных устройств было обнаружено сотрудниками правоохранительных служб в дагестанском селе Гимры.
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Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
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Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
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Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
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Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт

Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.
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Голливудский актер Кевин Спейси, который был обвинен в сексуальных домогательствах, впервые за несколько лет появился на публике.
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«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с «Динамо»

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из команд не смогла забить ни одного мяча.
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Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада

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Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
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