"Тун" проиграл "Базелю" в домашнем матче третьего тура чемпионата Швейцарии по футболу. Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Базеля". В составе хозяев отличились Симоне Рапп (8-я минута) и Базиль Штилльхарт (70).

«Тун» перед игрой со «Спартаком» в Лиге Европы уступил «Базелю»

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