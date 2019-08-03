Футбол
«Тун» перед игрой со «Спартаком» в Лиге Европы уступил «Базелю»РИА Новости 15:12
"Тун" проиграл "Базелю" в домашнем матче третьего тура чемпионата Швейцарии по футболу. Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Базеля". В составе хозяев отличились Симоне Рапп (8-я минута) и Базиль Штилльхарт (70).
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НАТО ищет способы регулирования военной безопасности в Арктике
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