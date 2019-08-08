Футбол
Тун — Спартак 2:3RT на русском 12:10
Базиль Штилльхарт
|8′
|22′
Эсекиэль Понсе
|29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
|46′
Никки Хавенар
|50′
Ниас Хефти
|52′
|58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
|59′
|60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
|73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
|77′
|87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
|90′+3′
Самуэль Жиго
Тун
Расстановка 4‑4‑2
1
Фаивре
31
Гларнер
5
Хавенар
4
Родригес
37
Саланович
7
Кастроман
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
11
Тозетти
13
Рапп
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
20
Шюррле
7
Гулиев
47
Зобнин
25
Мельгарехо
19
Понсе
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Происшествия
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники правоохранительных органов.
Обновлено в 10:44
Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
В Индии рухнул российский истребитель Су-30
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Обновлено в 12:10
Происшествия
Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК
3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
Обновлено в 16:04
Экономика
Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России
К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Политика
Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы
8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 13:17
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено в 18:11
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Гаджеты
В Apple Music для Android появится режим караоке и темная тема
В Apple Music для Android появилась темная тема и режим караоке, но пока обновление доступно только в бета-версии.
Обновлено в 08:44
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка.
Обновлено в 09:35
Политика
Кличко сравнил пост мэра Киева с электрическим стулом
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил пост градоначальника с электрическим стулом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 09:53
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Финансы
Рынок акций РФ уверенно растет на открытии торгов четверга
Российский рынок акций растет в начале торгов четверга, при этом индекс РТС – более активно на фоне укрепления рубля к доллару.
Обновлено в 03:16
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Авто
Угнать за секунды: названы самые «легкодоступные» автомобили
Обновлено в 10:12
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Футбол
Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» увезли на скорой из зала суда
Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой стало плохо во время судебного заседания, ее увезли на скорой из зала суда.
Обновлено в 11:47
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Заключен контракт на модернизацию бомбардировщика Су-34
Казалось, что Су-34 является почти совершенной боевой машиной.
Обновлено в 11:06
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Обновлено в 15:12