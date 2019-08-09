Футбол

Тун — Спартак 2:3RT на русском 12:10

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Главный тренер "Туна": "Спартак" ничего не показал, мы были сильнее"

Sport.ru18:28

Фанаты «Спартака» спели хит МакSим у стадиона в Швейцарии перед матчем Лиги Европы

Sport24.ru19:33

З. Бакаев: надеюсь, новый путь ведёт «Спартак» к вершине

Чемпионат15:12

Тренер «Туна» заявил, что его команда должна была обыграть «Спартак»

РИА Новости18:37

Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Тун»

Бомбардир.ру14:52

«Спартак» выдал максимально веселый матч: упущенные 2:0, незабитый пенальти, итог – 3:2

Sports.ru18:13

«Спартак» мог получить еще один ПАОК. Хорошо, что «Тун» - слабый

Спорт-Экспресс17:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
Футбол

Российские игроки поддерживают «Спартак» в матче с «Туном»

Сегодня в 20:00 «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Момент страшного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео

Видео момента страшного ДТП под Новороссийском оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Обновлено в 17:11
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено 06 августа в 06:44
Происшествия

Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека

Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Футбол

Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Общество

В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых

В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.
Обновлено в 21:08
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Общество

В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»

В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
Обновлено в 11:04
Происшествия

СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено в 21:11
Космос

Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М»

Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
Обновлено в 18:08
Здоровье

Число больных раком детей в России достигло исторического максимума

Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Пенсионерка сутки стояла в болоте и отпугивала медведя рыком

Обновлено в 09:45
Технологии

Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp

В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.
Обновлено в 19:08
Авто

Компания Honda сделает болиды серии IndyCar гибридами

Болиды Формулы-1 давно стали гибридами, в чемпионате по гонкам на выносливость WEC бензоэлектрические установки освоили топовый класс LMP1, а в 2020-м там же появится новый класс гиперкаров, допускающий гибридный привод.
Обновлено в 08:56
Происшествия

На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек

В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Музыка

Умер лидер Silver Jews и Purple Mountains Дэвид Берман

Лидер группы Silver Jews Дэвид Берман ушел из жизни в возрасте 52 лет. Причина смерти музыканта не сообщается.
Обновлено в 09:53
Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено в 18:34
Здоровье

В Свердловской области оценили профилактику ВИЧ-инфекции

Напомним, в 2018 году больше всего людей погибло от ВИЧ в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях.
Обновлено в 17:47
Экономика

Чистая прибыль «Русала» в первом полугодии сократилась почти на $400 млн

Чистая прибыль «Русала» за первые шесть месяцев 2019 года сократилась с $952 млн до $558 млн за аналогичный период годом ранее.
Обновлено в 20:40
ЖКХ

В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя

Обновлено в 15:43
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Политика

Лебедев пообещал, что никогда не эмигрирует из России и умрет в Москве

Дизайнер Артемий Лебедев в новом видео на своем канале в YouTube пообещал, что никогда не эмигрирует из России.
Обновлено в 19:24
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Игры

Ремейк XIII перенесли на 2020 год

Обновлено в 13:26
Здоровье

Волгоградцам рассказали, как не набрать вес при сидячей работе

Работая в офисе человек не успевает полноценно позавтракать или пообедать.
Обновлено в 15:31
Политика

В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Политика

В Сербии предложили передать Косово России

Председатель партии "Здоровая Сербия", бывший кандидат в президенты страны, Милан Стаматович предложил подписать межгосударственный договор, который передаст Косово в своеобразное пользование России.
Обновлено в 11:50
Наука

В Ирландии найдено скопление неолитических памятников

Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Общество

В Амурской области падает уровень воды в Амуре, Зее и Селемдже

По сообщению Амурского гидрометцентра, на Амуре уровень воды падает. Падение по разным гидропостам составляет от 2 до 54 сантиметров.
Обновлено в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное