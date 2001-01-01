Футбол

Тун — Спартак 2:3RT на русском 12:10

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Спартак» победил «Тун» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Bobsoccer14:52

Главный тренер "Туна": "Спартак" ничего не показал, мы были сильнее"

Sport.ru18:28

Первый шаг сделан. «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы

ТАСС19:08

Бакаев – надежда «Спартака». Он наработал дриблинг на кочках в Ингушетии, зарплатную карточку отдал родителям

Sports.ru21:43

«Спартак» обыграл «Тун» благодаря дублю Бакаева и голу Понсе

Советский спорт14:51

Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Тун»

Бомбардир.ру14:52

З. Бакаев: надеюсь, новый путь ведёт «Спартак» к вершине

Чемпионат15:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:00, Вашингтон
Происшествия

СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено в 21:11
Общество

В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи

Обновлено в 21:50
Общество

Житель Аляски обнаружил бутылку с посланием от советских моряков

Обновлено в 12:19
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Здоровье

Сильная одышка является одним из симптомов «летнего инфаркта»

Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.
Обновлено в 10:37
Экономика

ФАС ожидает отмены роуминга с Белоруссией до начала 2020 года

Федеральная антимонопольная служба рассчитывает, что роуминг с Белоруссией отменят до начала 2020 года.
Обновлено в 16:00
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную

Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено в 18:34
Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено в 21:23
Происшествия

В Спрингфилде парень пришел в супермаркет с винтовкой и в бронежилете

В Спрингфилде (штат Миссури) полиция задержала молодого человека, зашедшего в супермаркет Walmart с винтовкой и сотней патронов.
Обновлено в 21:56
Происшествия

В Испании госпитализировали ребенка после отравления наркотиками

Ребенок возрастом 15 месяцев был доставлен в больницу из-за отравления наркотиками.
Обновлено в 07:31
Футбол

Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл» спустя 8 лет

Ранее Кэрролл выступал в "Ньюкасле" с 2008 по 2011 год, после чего перешел в "Ливерпуль", с 2013 года 30-летний футболист защищал цвета "Вест Хэма", который покинул по истечении срока контракта в конце сезона.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено в 05:33
Экономика

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Политика

В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии

В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Здоровье

Онколог рассказал о семи симптомах развития рака

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева" Сергей Абашин назвал семь самых показательных симптомов, которые могут говорить о том, что человек болен раком, сообщает "МедикФорум".
Обновлено в 22:21
Наука

В Ирландии найдено скопление неолитических памятников

Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Технологии

Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp

В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.
Обновлено в 19:08
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Происшествия

Четверо туристов из Санкт-Петербурга пропали в Мурманской области

Четверка путешественников из Северной столицы пропала в районе закрытого города Заозерск в Мурманской области.
Обновлено в 12:26
Политика

В Сербии предложили передать Косово России

Председатель партии "Здоровая Сербия", бывший кандидат в президенты страны, Милан Стаматович предложил подписать межгосударственный договор, который передаст Косово в своеобразное пользование России.
Обновлено в 11:50
Происшествия

В центре Питтсбурга неизвестный с ножом напал на двух женщин

В центре американского города Питтсбург неизвестный мужчина с ножом напал на двух женщин. Об этом 8 августа сообщил портал TribLive.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие

В Алеппо при поддержке российских военных открылся детский лагерь

Летний лагерь для детей открылся в сирийском Алеппо при поддержке российских военных, которые помогли организаторам обеспечить питание, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Андрей Харламов.
Обновлено в 22:03
Гаджеты

В России вышел смартфон-трехкамерник Xiaomi Mi A3

Обновлено в 13:02
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Кино

Тарантино назвал любимого российского режиссера

Обновлено в 17:51
Происшествия

Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено в 17:13
Авто

В России объем выпуска легковушек вырос на 2%

Эксперты выяснили, что за первое полугодие текущего года с конвейеров автопредприятий, находящихся на территории России, сошло 783,9 тыс. новых машин.
Обновлено в 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное