Футбол
Тун — Спартак 2:3RT на русском 12:10
Базиль Штилльхарт
|8′
|22′
Эсекиэль Понсе
|29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
|46′
Никки Хавенар
|50′
Ниас Хефти
|52′
|58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
|59′
|60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
|73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
|77′
|87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
|90′+3′
Самуэль Жиго
Тун
Расстановка 4‑4‑2
1
Фаивре
31
Гларнер
5
Хавенар
4
Родригес
37
Саланович
7
Кастроман
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
11
Тозетти
13
Рапп
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
20
Шюррле
7
Гулиев
47
Зобнин
25
Мельгарехо
19
Понсе
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:00, Вашингтон
Происшествия
СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено в 21:11
Общество
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи
Обновлено в 21:50
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Здоровье
Сильная одышка является одним из симптомов «летнего инфаркта»
Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.
Обновлено в 10:37
Экономика
ФАС ожидает отмены роуминга с Белоруссией до начала 2020 года
Федеральная антимонопольная служба рассчитывает, что роуминг с Белоруссией отменят до начала 2020 года.
Обновлено в 16:00
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено в 18:34
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено в 21:23
Происшествия
В Спрингфилде парень пришел в супермаркет с винтовкой и в бронежилете
В Спрингфилде (штат Миссури) полиция задержала молодого человека, зашедшего в супермаркет Walmart с винтовкой и сотней патронов.
Обновлено в 21:56
Происшествия
В Испании госпитализировали ребенка после отравления наркотиками
Ребенок возрастом 15 месяцев был доставлен в больницу из-за отравления наркотиками.
Обновлено в 07:31
Футбол
Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл» спустя 8 лет
Ранее Кэрролл выступал в "Ньюкасле" с 2008 по 2011 год, после чего перешел в "Ливерпуль", с 2013 года 30-летний футболист защищал цвета "Вест Хэма", который покинул по истечении срока контракта в конце сезона.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено в 05:33
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Здоровье
Онколог рассказал о семи симптомах развития рака
Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева" Сергей Абашин назвал семь самых показательных симптомов, которые могут говорить о том, что человек болен раком, сообщает "МедикФорум".
Обновлено в 22:21
Наука
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Технологии
Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp
В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.
Обновлено в 19:08
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Четверо туристов из Санкт-Петербурга пропали в Мурманской области
Четверка путешественников из Северной столицы пропала в районе закрытого города Заозерск в Мурманской области.
Обновлено в 12:26
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Председатель партии "Здоровая Сербия", бывший кандидат в президенты страны, Милан Стаматович предложил подписать межгосударственный договор, который передаст Косово в своеобразное пользование России.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В центре Питтсбурга неизвестный с ножом напал на двух женщин
В центре американского города Питтсбург неизвестный мужчина с ножом напал на двух женщин. Об этом 8 августа сообщил портал TribLive.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
В Алеппо при поддержке российских военных открылся детский лагерь
Летний лагерь для детей открылся в сирийском Алеппо при поддержке российских военных, которые помогли организаторам обеспечить питание, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Андрей Харламов.
Обновлено в 22:03
Гаджеты
В России вышел смартфон-трехкамерник Xiaomi Mi A3
Обновлено в 13:02
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Кино
Тарантино назвал любимого российского режиссера
Обновлено в 17:51
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено в 17:13
Авто
В России объем выпуска легковушек вырос на 2%
Эксперты выяснили, что за первое полугодие текущего года с конвейеров автопредприятий, находящихся на территории России, сошло 783,9 тыс. новых машин.
Обновлено в 07:42