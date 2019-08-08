Футбол

Тун — Спартак 0:2 (Перерыв)RT на русском 12:10

Тун — Спартак
0 – 2
Перерыв
Лига Европы, Квалификация
Arena Thun
Basil Stillhart
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
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