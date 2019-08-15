Футбол

«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыРИА Новости 14:40

Спартак — Тун
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
88′
89′
Крис Каблан
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

РИА Новости18:10

«Спартак» - «Тун»: прогноз на матч Лиги Европы. Ложные радужные цвета

Legalbetвчера в 07:43

«Спартак» — «Тун» — 2:1. Видеообзор матча квалификации Лиги Европы

Sport24.ru15:42

«В костюме вы меня еще увидите». «Спартак» прошел «Тун» на стиле

Матч ТВ17:48

«Спартак» — «Тун»: видео голов

Чемпионат15:13

На матче «Спартака» с «Туном» присутствовали 33 076 зрителей

Sports.ru14:57

«Спартак» принес России первую победу в новом Евросезоне

TV BRICSвчера в 06:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Здоровье

Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась фальсификатом

В «черный список» молокоперерабатывающих предприятий Брянской области, заменявших молочное сырье растительным компонентом, попали 12 производителей.
Обновлено в 10:58
Космос

Компания Virgin Galactic показала новый космопорт

Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено в 13:33
Политика

Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге

Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Политика

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»

Обновлено в 16:01
Происшествия

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Космос

Илон Маск оценил стоимость города на Марсе в $10 трлн

Илон Маск оценил стоимость создания самодостаточной цивилизации на Марсе. По его мнению, она составляет «от $100 млрд до $10 трлн».
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Подруга Кокорина упала с балкона в Чехии после употребления наркотиков

Обновлено в 14:39
Экономика

В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков

Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси

Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.
Обновлено в 14:54
Общество

Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа

Обновлено в 11:43
Гаджеты

Первый складной смартфон Apple выйдет на рынок в 2022 году

Как сообщили аналитики, первый складной смартфон Apple выйдет на рынок в 2022 году.
Обновлено в 15:09
Политика

Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ

Обновлено в 06:44
Происшествия

Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем

Обновлено в 15:04
Футбол

Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
Обновлено в 12:55
Политика

На Украине задержан заместитель министра

В ходе совместной операции Национального антикоррупционного бюро Украины, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Кирове убили двухлетнего ребенка

Обновлено в 06:24
Теннис

Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

Обновлено в 16:57
Происшествия

Пожар на Пулковском шоссе в Петербурге локализован

Петербургские пожарные сумели локализовать пожар в производственно-складском здании на Пулковском шоссе, 103, в Московском районе города.
Обновлено в 08:01
Авто

McLaren покажет суперкар GT от подразделения MSO

Спортивное купе McLaren GT покажут в специальной версии от подразделения McLaren Special Operations (MSO).
Обновлено в 06:11
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Путешествия

Севморпуть вошел в рейтинг наиболее интересных круизных маршрутов

Обновлено в 16:01
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Наука

Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность

13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено 13 августа в 09:08
Гаджеты

Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов

Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.
Обновлено в 06:54
Здоровье

Доказана бесполезность спортзала для сжигания жира на животе

Эксперты объяснили, почему занятия в спортзале неэффективны для сжигания жира на животе.
Обновлено в 10:55
Футбол

«Зенит» может заплатить до 3 млн евро за Караваева

По данным источника, "Зенит" может заплатить за 24-летнего защитника до 3 млн евро.
Обновлено в 18:29
Политика

Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности

«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено в 17:23
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное