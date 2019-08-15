Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыРИА Новости 14:40
|7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
|48′
Эсекиэль Понсе
|50′
Андре Шюррле
|58′
|62′
Никки Хавенар
|63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
|70′
|71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
|76′
|78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
|88′
|89′
Крис Каблан
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
49
Ананидзе
7
Гулиев
37
Мелкадзе
19
Понсе
25
Мельгарехо
1
Фаивре
31
Глярнер
5
Хавенар
37
Саланович
9
Манси
20
Каблан
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
7
Кастроман
13
Рапп
Тун
Расстановка 4‑4‑2
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Здоровье
Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась фальсификатом
В «черный список» молокоперерабатывающих предприятий Брянской области, заменявших молочное сырье растительным компонентом, попали 12 производителей.
Обновлено в 10:58
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено в 13:33
Политика
Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге
Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено в 16:01
Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Космос
Илон Маск оценил стоимость города на Марсе в $10 трлн
Илон Маск оценил стоимость создания самодостаточной цивилизации на Марсе. По его мнению, она составляет «от $100 млрд до $10 трлн».
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.
Обновлено в 14:54
Гаджеты
Первый складной смартфон Apple выйдет на рынок в 2022 году
Как сообщили аналитики, первый складной смартфон Apple выйдет на рынок в 2022 году.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Обновлено в 15:04
Футбол
Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
Обновлено в 12:55
Политика
На Украине задержан заместитель министра
В ходе совместной операции Национального антикоррупционного бюро Украины, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Кирове убили двухлетнего ребенка
Обновлено в 06:24
Происшествия
Пожар на Пулковском шоссе в Петербурге локализован
Петербургские пожарные сумели локализовать пожар в производственно-складском здании на Пулковском шоссе, 103, в Московском районе города.
Обновлено в 08:01
Авто
McLaren покажет суперкар GT от подразделения MSO
Спортивное купе McLaren GT покажут в специальной версии от подразделения McLaren Special Operations (MSO).
Обновлено в 06:11
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Наука
Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено 13 августа в 09:08
Гаджеты
Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов
Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Доказана бесполезность спортзала для сжигания жира на животе
Эксперты объяснили, почему занятия в спортзале неэффективны для сжигания жира на животе.
Обновлено в 10:55
Футбол
«Зенит» может заплатить до 3 млн евро за Караваева
По данным источника, "Зенит" может заплатить за 24-летнего защитника до 3 млн евро.
Обновлено в 18:29
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено в 17:23