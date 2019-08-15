Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".

«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

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