Футбол

Тульский «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка РоссииВести.Ru 12:55

Арсенал (Тула) — Оренбург
1 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Арсенал»
Кирилл Комбаров
40′
51′
Сильвие Бегич
53′
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
Гия Григалава
54′
70′
Никита Маляров
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
72′
74′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
77′
86′
Денис Попович
87′
Денис Попович
Артем Кулишев
Игорь Горбатенко
Гурам Аджоев
90′+3′
В конце второго тайма "Оренбург" отыгрался благодаря пенальти, реализованному Денисом Поповичем. Но счет 1:1 вполне устроил "Арсенал", который впервые в истории вышел в полуфинал Кубка страны.
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