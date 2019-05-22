Футбол
Тульский «Арсенал» вышел в Лигу ЕвропыТульские СМИ вчера в 14:13
Подопечные Юрия Семина выиграли Кубок России тем самым напрямую выйдя в Лигу Европы. Автоматически "Арсенал" поднимается на 5 место в Чемпионате России, тем самым обеспечив себе место в Еврокубках. Напомним, ничего подобного в истории тульского футбола еще не было.
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Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.
— Артем Дзюба, российский футболистТульская пресса 01:19
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Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник!
Советский спортвчера в 15:25
«Уфа» пожелала удачи «Арсеналу» в Европе. Год назад она была на его месте
Спорт-Экспрессвчера в 16:51
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