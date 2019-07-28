Команда тульского «Арсенала» вылетела в Баку на матч с «Нефтчи». Вторая игра второго отборочного раунда Лиги Европы состоится уже завтра на «Баксель Арене». Напомним, первый матч состоялся 25 июля на центральном тульском стадионе.

Тульский «Арсенал» вылетел в Баку на матч с «Нефтчи»

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