Футбол

Тульский «Арсенал» вылетел в Баку на матч с «Нефтчи»Первый Тульский 05:14

Команда тульского «Арсенала» вылетела в Баку на матч с «Нефтчи». Вторая игра второго отборочного раунда Лиги Европы состоится уже завтра на «Баксель Арене». Напомним, первый матч состоялся 25 июля на центральном тульском стадионе.
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