Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел на матч в БакуТульские Известия вчера в 05:27
Завтра в Баку в 20:00 начнется матч «Нефтчи» – «Арсенал». Туляки вылетели в Азербайджан сегодня утром.
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На матч «Нефтчи» - «Арсенал» в Баку отправятся около полсотни тульских болельщиков
Молодой коммунар30 июля в 01:44
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
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