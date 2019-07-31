Футбол
«Арсенал» прибыл в Баку на ответный матч Лиги Европы с «Нефтчи»Спорт-Экспресс вчера в 09:45
Официальный Twitter тульского "Арсенала" сообщает, что команда прилетела в Баку (Азербайджан) на ответную встречу 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи". Матч пройдет 1 августа, начало – в 20.00 (мск).
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Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
В США подсчитали число боевиков в Сирии и Ираке
В Сирии и Ираке могут оставаться до 15 тыс. боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:13
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено в 07:06
Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено в 08:41
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
Ученые уверены, что звезда S5-HVS1 была выброшена из ядра Млечного Пути из-за сверхмассивной черной дыры Стрельца A*. По оценкам, возраст звезды составляет 500 миллионов лет, а продолжительность ее жизни — миллиард лет.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Здоровье
Появился список водоемов, разрешенных для купания в Ленобласти
Появился список водоемов Ленобласти, в которых разрешено купаться.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Бавария» опровергла информацию о согласии Зане перейти в клуб
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выступил с официальным заявлением относительно информации о согласии форварда сборной Германии по футболу Лероя Зане на переход из английского «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:37
Политика
Кадыров отреагировал на совет израильтянам не посещать Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на присвоение республике красного уровня опасности Израилем. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 15:20
Футбол
«Реал» хочет приобрести Донни ван де Бека
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может перебраться в "Реал".
Обновлено вчера в 17:44
Технологии
Facebook выпустит смарт-камеру для телевизоров
Видеотелефон Facebook Portal, выпущенный некоторое время назад, не снискал особенной популярности, однако компания продолжает работать в этом направлении и готовит к выпуску необычный гаджет — камеру, которая подключается к телевизору и превращает его не только в видеотелефон, но и в Smart TV — то есть, она же еще и является приставкой для стриминговых сервисов.
Обновлено в 06:50
Наука
Лед в замерзающих каплях оказался похож на губку
Китайские физики обнаружили, что лед в замерзающих каплях имеет пористую структуру, которая образуется из-за высвобождения пузырьков растворенного в воде газа.
Обновлено в 12:39
Футбол
Сын бывшего игрока сборной Швеции проходит медосмотр в «Спартаке»
Нападающий Йордан Ларссон проходит медицинское обследование в московском "Спартаке", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 07:18
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:13
Футбол
Наингголан вернется в «Кальяри»
Обновлено в 13:35
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38