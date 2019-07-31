Официальный Twitter тульского "Арсенала" сообщает, что команда прилетела в Баку (Азербайджан) на ответную встречу 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи". Матч пройдет 1 августа, начало – в 20.00 (мск).

«Арсенал» прибыл в Баку на ответный матч Лиги Европы с «Нефтчи»

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