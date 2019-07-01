Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел на матч в БакуТульские Известия 05:27
Завтра в Баку в 20:00 начнется матч «Нефтчи» – «Арсенал». Туляки вылетели в Азербайджан сегодня утром.
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На матч «Нефтчи» - «Арсенал» в Баку отправятся около полсотни тульских болельщиков
Молодой коммунарвчера в 01:44
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Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
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Девятый фильм обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Оскар" американской киноакадемии Квентина Тарантино действительно может стать последним в его карьере.
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За июнь Турцию посетили более миллиона россиян.
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Происшествия
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Обновлено в 07:43
Здоровье
Минздрав России продолжает ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области
В населенных пунктах, пострадавших от паводка, продолжают работать 27 бригад скорой помощи, включая 23 наземных и 4 санитарных вертолета ТЦМК, а также Сводный медицинский отряд ФМБА России из 30 человек, 6 единиц техники.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Финансы
Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за три месяца
Сбербанк заработал ₽250,3 млрд чистой прибыли во втором квартале по МСФО. Это на 16,3% больше, чем во втором квартале прошлого года.
Обновлено в 08:25
Кино
Появился первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В Сети появился первый трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
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Недвижимость
«Ъ»: Россияне стали массово скупать недвижимость в Испании
Россияне, которые планируют покинуть страну, стали чаще покупать коммерческую недвижимость в Испании: за год интерес к этой стране вырос в четыре раза.
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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
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Политика
Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах
Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
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Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде
СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
Обновлено в 13:11
Общество
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Политика
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Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
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Политика
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
Обновлено в 03:56
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NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена
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