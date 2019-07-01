Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел на матч в БакуТульские Известия 05:27
Завтра в Баку в 20:00 начнется матч «Нефтчи» – «Арсенал». Туляки вылетели в Азербайджан сегодня утром.
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На матч «Нефтчи» - «Арсенал» в Баку отправятся около полсотни тульских болельщиков
Молодой коммунарвчера в 01:44
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Гитаристы Rammstein поцеловались на концерте в Москве
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Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
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Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
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Силовики провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Дагестану
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