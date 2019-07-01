Завтра в Баку в 20:00 начнется матч «Нефтчи» – «Арсенал». Туляки вылетели в Азербайджан сегодня утром.

Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку

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