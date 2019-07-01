Футбол

Тульский «Арсенал» вылетел на матч в БакуТульские Известия 05:27

Завтра в Баку в 20:00 начнется матч «Нефтчи» – «Арсенал». Туляки вылетели в Азербайджан сегодня утром.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Остался без денег и поехал в Баку автостопом. История смелого тульского болельщика

Спорт-Экспресс14:25

За победой: тульский «Арсенал» прибыл в Баку

Первый Тульский09:46

Тульский «Арсенал» отправился в Баку на матч c «Нефтчи»

КП - Тула04:30

«Нефтчи» – «Арсенал» Тула: прогноз на футбол от Георгия Безшансова

Legalbet06:40

Тульские канониры вылетели в Баку на ответный Матч с «Нефтчи»

Центр 7105:24

Футболисты тульского «Арсенала» вылетели в Баку

Тульская пресса06:59

На матч «Нефтчи» - «Арсенал» в Баку отправятся около полсотни тульских болельщиков

Молодой коммунарвчера в 01:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

Обновлено в 04:39
Происшествия

Три человека ранены после хлопка на пороховом заводе в Перми

Обновлено в 09:48
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Гаджеты

Беззеркальной камере Canon EOS R L приписывают разрешение 75 Мп

Обновлено в 11:50
Политика

«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке

"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Общество

Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров

Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Общество

В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года

По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Происшествия

На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

Обновлено в 16:12
Политика

Кличко встретился в США с адвокатом Трампа

Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера

Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Бывшему главе Audi предъявили обвинения по делу о «дизельном скандале»

Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему главе Audi (входит в структуру Volkswagen) Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом».
Обновлено в 14:02
Футбол

«Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Баварию» и стал победителем Audi Cup

Обновлено в 16:32
Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Седокова ради детей продлила свой отпуск до конца лета

Лишь недавно певица отправилась в долгожданный отпуск на десять дней. Но вскоре девушка поняла, что его нужно продлить.
Обновлено в 07:58
Игры

ЕА уже работает над играми для PS5 и Xbox Scarlett

Финансовый директор Блейк Йоргенсен в ходе конференц-колла поспешил заверить инвесторов в том, что компания уже работает над новыми играми для PS5 и Xbox Scarlett.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски

В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Общество

Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Экономика

Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года

По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.
Обновлено в 10:03
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:29
Общество

Леонардо Ди Каприо прокомментировал пожары в Сибири

Активный защитник окружающей среды, популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram пост, посвященный лесным пожарам, в том числе и в Сибири.
Обновлено в 11:36
Экономика

«Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию

НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).
Обновлено в 10:16
Гаджеты

Xiaomi представила игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro

Обновлено вчера в 14:47
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Энергетика

«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»

"Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".
Обновлено в 12:33
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 04:55
Футбол

Украинец Хачериди станет игроком ЦСКА

Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения

По данным ведомства, четырехлетняя девочка умерла в машине "скорой" в свой день рождения, когда ее везли в больницу села Хороль.
Обновлено в 20:55
Здоровье

Минздрав дал рекомендации в связи со смогом из-за пожаров в Сибири

В условиях высокой задымлённости из-за лесных пожаров Минздрав рекомендует сокращать рабочий день для людей с большой физической нагрузкой, сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:03
ещё по теме
Главное