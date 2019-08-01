Заслуженный тренер РСФСР, экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил шансы тульского "Арсенала" в матче против азербайджанского "Нефтчи" в рамках ответной игры второго квалификационного раунда Лиги Европы, передает портал "Известия"

Бывший тренер сборной России верит в «Арсенал» в матче с «Нефтчи»

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