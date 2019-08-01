Футбол
Бывший тренер сборной России верит в «Арсенал» в матче с «Нефтчи»Газета.Ru 00:25
Заслуженный тренер РСФСР, экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил шансы тульского "Арсенала" в матче против азербайджанского "Нефтчи" в рамках ответной игры второго квалификационного раунда Лиги Европы, передает портал "Известия"
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На матч «Нефтчи» - «Арсенал» в Баку отправятся около полсотни тульских болельщиков
Молодой коммунар30 июля в 01:44
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Новые законы в России вступают в силу в августе
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Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
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Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
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В России для беспилотных машин создадут полисы
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Медведев в МФЦ Читы поговорил с заявителями на «гектар» Забайкалья
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым 1 августа побывал в читинском многофункциональном центре, где начался прием заявок от жителей региона на участие в программе «Дальневосточный гектар».
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Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
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В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Путешествия
Российские туристы побили рекорд по посещаемости в Турции
За июнь Турцию посетили более миллиона россиян.
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Иркутске
В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Япония возобновила полеты самолетов F-35A
По сообщению агентства Kyodo правительство Японии приняло решение возобновить полеты боевых истребителей-бомбардировщиков F-35A, один из которых потерпел крушение 9 апреля текущего года.
Обновлено в 00:54
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено 30 июля в 06:05
Политика
США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана
Власти США ввели санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Экономика
Чистая прибыль VEON по МСФО во II квартале составила $75 млн против убытка год назад
Чистая прибыль компании во втором квартале 2019 года составила 75 миллионов долларов против чистого убытка в 144 миллиона долларов за аналогичный период годом ранее.
Обновлено в 01:17
Космос
Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12", стартовавший с Байконура, добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр управления полетами госкорпорации Роскосмос.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку
Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что среда стала самым холодным днем июля этого года и может стать самым холодным за 70 лет при том, что по климатическому описанию 31 июля считается самым теплым днем года.
Обновлено в 01:22